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Antalya'nın Alanya ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem

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Alanya'da meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem, saat 01.36'da kaydedildi. Depremin derinliği 12,39 kilometre olarak belirlendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.36'da merkez üssü Antalya'nın Alanya ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
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