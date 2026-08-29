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Manavgat'ta sazlık yangını kısa sürede söndürüldü

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ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde sazlık ve ağaçlık alanda çıkan yangın; itfaiye, orman işletme müdürlüğü ve Manavgat Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sazlık ve ağaçlık alanda çıkan yangın; itfaiye, orman işletme müdürlüğü ve Manavgat Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Manavgat'ın Sorgun Mahallesi Boğaz Mendirek yolu Titreyengöl kenarında bulunan sazlık ve ağaçlık alanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Kuru otlar ve sazlıklarda başlayan, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Manavgat Belediyesi ekiplerinin yanı sıra bölgede bulunan otel çalışanları müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Çalışmaları Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek ve Manavgat Orman İşletme Müdürü İsa Tarhan olay yerinden takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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