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Antalya Manavgat'ta kömür yüklü tır virajdan uçuruma devrildi, 2 kişi yaralandı

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Antalya Manavgat'ta kömür yüklü tır virajdan uçuruma devrildi, 2 kişi yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kömür yüklü tır, D-687 kara yolu Beydiğin Mahallesi mevkisindeki virajdan uçuruma devrildi. Kazada yaralanan sürücü ve tırdaki diğer kişi Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kaza bölgesi dronla görüntülendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kömür yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Konya'dan Manavgat istikametine giden F.Y'nin kullandığı kömür yüklü tır, D-687 kara yolu Beydiğin Mahallesi mevkisindeki virajdan uçuruma devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile tırdaki H.K, ekiplerce uçurumdan çıkarılarak Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza bölgesi de dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
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