Manavgat'ta Trafo Patlaması Yangına Yol Açtı
Manavgat'ta bir elektrik trafosunun patlaması sonucu çıkan yangın, kuru ot ve ağaçları tutuşturdu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü, mahallede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.
Manavgat'ta elektrik trafosu yangına neden oldu
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde elektrik trafosunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, mahalle sakinlerini korkuttu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın, Aydınevler Mahallesi'nde Manavgat Anadolu Lisesi yanında bulunan boş arazide meydana geldi. Elektrik trafosundaki patlamanın ardından çıkan kıvılcımlar, trafonun çevresindeki kuru otları ve ağaçları tutuşturdu.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sırasında mahallede elektrik kesintisi yaşanırken, ekipler trafoda inceleme yaptı.