Haberler

Manavgat'ta Trafo Patlaması Yangına Yol Açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manavgat'ta bir elektrik trafosunun patlaması sonucu çıkan yangın, kuru ot ve ağaçları tutuşturdu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü, mahallede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

Manavgat'ta elektrik trafosu yangına neden oldu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde elektrik trafosunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, mahalle sakinlerini korkuttu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Aydınevler Mahallesi'nde Manavgat Anadolu Lisesi yanında bulunan boş arazide meydana geldi. Elektrik trafosundaki patlamanın ardından çıkan kıvılcımlar, trafonun çevresindeki kuru otları ve ağaçları tutuşturdu.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında mahallede elektrik kesintisi yaşanırken, ekipler trafoda inceleme yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
KKTC'nin Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı

Girne açıklarında can pazarı! 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti

Şehir dışında çalışırken eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı
Burak Özçivit’in kız kardeşi evlendi! Ünlü oyuncu düğüne katılmadı

Kardeşini en mutlu gününde yalnız bıraktı
İzmir'de emekli öğretmen çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Emekli öğretmen çatıdan düşerek hayatını kaybetti
Ünlü iş insanı Yavuz Kahriman’ın oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimler dikkat çekti

Ünlü iş insanının oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimlere bakın
Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da provokasyon! Hemen gözaltına alındılar
Mahrem görüntü skandalında yeni gelişme! Şüpheli sayısı 3’e çıktı

Güzellik merkezindeki skandal büyüyor! Kritik isim yakalandı
Las Vegas'tan Kars'a gelin geldi: İlk 3 teklife bahane buldu ama 4'üncüye bulamadı

Las Vegas'tan Kars'a gelin geldi