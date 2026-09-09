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Antalya Kumluca'daki orman yangın tamamen kontrol altında

Antalya Kumluca'daki orman yangın tamamen kontrol altında
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'HASAR TESPİTİNE BAŞLANDI'Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün saat 14.30 sıralarında başlayan orman yangını, bugün öğleden sonra tamamen kontrol altına alındı.

'HASAR TESPİTİNE BAŞLANDI'

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün saat 14.30 sıralarında başlayan orman yangını, bugün öğleden sonra tamamen kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu Toptaş ve Güzören mahallelerinde incelemelerde bulunan Kaymakam Bahadır Güneş, "Ön inceleme neticesinde yangından tahminen 3 bin 500 dönüm alanın etkilendiği değerlendirilmektedir. Yangın neticesinde 8 kişiye ait 30 dönüm seranın ve açık alanda vatandaşlarımızın bağ ve bahçelerinde zarar gördüğü değerlendirilmektedir. Güzören Mahallesi'ne bağlı Kene mevkiinde 1 ev zarar gördü, diğer evlerimizde ciddi bir sıkıntı bulunmuyor. Yangının tamamen kontrol altına alınması ile hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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