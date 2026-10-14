Haberler

Antalya Korkuteli'de midibüs şarampole düştü, 6'sı Rus 9 yolcu hafif yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Korkuteli'de midibüs şarampole düştü, 6'sı Rus 9 yolcu hafif yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Korkuteli-Fethiye kara yolunda şarampole düşen yolcu midibüsündeki 6'sı Rus, 3'ü Türk 9 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar Korkuteli Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek ayakta müdahale edildi; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde şarampole düşen midibüsteki 9 yolcu hafif yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Korkuteli- Fethiye kara yolunda Yukarıkaraman mevkisinde meydana geldi. Süleyman İkiz'in (58) kontrolünü kaybettiği 48 ABB 225 plakalı yolcu midibüsü, şarampole düştü. Kazada, araçtaki 6'sı Rus, 3'ü Türk 9 yolcu hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Korkuteli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılara ayakta müdahale edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 54 sitede yayınlandı.
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar

Suudi Arabistan'ın kalbinde patlama sesleri

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! CHP'den açıklama var

Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! Yalnızca 4 gün önceydi
DEM Parti'den peş peşe Halk TV tepkisi! Çok sert sözler

DEM Parti'den peş peşe Halk TV tepkisi! Çok sert sözler
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti

Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor! Teklif verildi

Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor! Teklif verildi
Alpay’ın hayali yarım kaldı! Son kez sahneye çıkmak istiyordu

Alpay’ın hayali yarım kaldı! Son isteğini gerçekleştiremedi
ABD Hazine Bakanlığı, Bank of America'ya 1,21 milyar doları aşan ceza kesti

Bankacılık sektöründe deprem! Gözünün yaşına bakmadılar
OpenAI'ın ofisinde gizli dinleme cihazı bulundu

Dünyaca ünlü şirkette büyük skandal! Kameraya böyle yakalandı