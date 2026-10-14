Antalya Korkuteli'de midibüs şarampole düştü, 6'sı Rus 9 yolcu hafif yaralandı

Antalya Korkuteli'de midibüs şarampole düştü, 6'sı Rus 9 yolcu hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Korkuteli-Fethiye kara yolunda şarampole düşen yolcu midibüsündeki 6'sı Rus, 3'ü Türk 9 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar Korkuteli Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek ayakta müdahale edildi; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde şarampole düşen midibüsteki 9 yolcu hafif yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Korkuteli- Fethiye kara yolunda Yukarıkaraman mevkisinde meydana geldi. Süleyman İkiz'in (58) kontrolünü kaybettiği 48 ABB 225 plakalı yolcu midibüsü, şarampole düştü. Kazada, araçtaki 6'sı Rus, 3'ü Türk 9 yolcu hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Korkuteli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılara ayakta müdahale edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı