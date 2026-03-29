Antalya Körfezi'nde poyraz etkili oldu, denizanaları kıyıya sürüklendi

ANTALYA Körfezi'nde her yıl açıkta seyreden denizanası geçişi, bu yıl şiddetli poyrazın etkisiyle kıyılara kadar ulaştı. Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, ağırlıkları 10 kiloyu bulan denizanalarının balıkçı ağlarına da zarar verdiğini belirterek, "Nisanın sonu, mayısın ortalarına doğru geçiş tamamlanacak. Belki bu sene hazirana sarkabilir ama plaj sezonuna tamamlanacak" dedi.

Antalya Körfezi'nde her yıl kış aylarında denizin açıklarında başlayıp, yaz aylarına kadar süren denizanası geçişleri; bu kış yaşanan sert poyrazlar nedeniyle körfez içlerine kadar ulaştı. Denizanaları, zaman zaman kıyılarda ve deniz yüzeyinde de gözüküyor. Ağırlıkları 10 kiloya kadar ulaşabilen denizanaları, balıkçıların ağlarına zarar verirken, geçişin yaz başına doğru tamamlanması bekleniyor. AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu tarafından deniz altında çekilen görüntüler, denizanalarının büyüklüklerini göz önüne serdi. Geçişin periyodik olduğunu ve her sene tekrarlandığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Geçen sene bu geçiş çok açıktan oldu. Çünkü geçen sene çok poyraz olmadı. Bu yıl kuvvetli yağışlardan sonra aşırı derecede poyraz oldu. Kuzey rüzgarları hakim olduğu için kıyıdaki suyu açığa doğru sürüklediğinden dolayı, alttan açığın suyunu kıyıya çekti. Dolayısıyla bu çekim neticesi açıktan geçen denizanaları körfeze girdi. Şu anda körfezde çok miktarda denizanası var. Plaj sezonu olmadığı için denize girenler için şimdilik risk yok. Dolayısıyla denize girenler için risk oluşturmuyor. Sadece balıkçılık aktivitelerini biraz zorluyor. Özellikle balıkçı ağlarında çok çıktığı için ağın balık tutma kapasitesini düşürüyor" dedi.

'AKINTIYLA SÜRÜKLENİYORLAR'

Prof. Dr. Gökoğlu, "Denizanaları Mısır, İsrail, Lübnan, Suriye kıyılarında, İskenderun Körfezi noktalarında çoğalıp akıntılarla, ana akıntılarla Kuzey Akdeniz'den, yani bizim bulunduğumuz yerden Cebelitarık Boğazı'na, Rodos'a doğru bir akıntıyla sürükleniyor. Bu sürüklenme neticesinde açığımızdan geçiyor bu ana akıntılar. Körfeze poyrazla giriyorlar. Nisanın sonu, mayısın ortalarına doğru geçiş tamamlanacak. Belki bu sene hazirana sarkabilir ama plaj sezonuna doğru tamamlanacak" diye konuştu.

'AKDENİZ'DE GÖRÜLEN EN BÜYÜK DENİZANASI'

Denizanaları ile temastan kaçınılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, "Bilindiği gibi Akdeniz'de görülen en büyük denizanası bu. Denize girenler büyük beyaz kütleler gördüğü zaman yaklaşmasın. Esasında çan tarafı değil, arkadaki uzantıları tehlikeli. İnce uzun ipliksi uzantıları var arkasında. O ipliksi uzantılarda toksinler var. Onlar temas ettiği anda insanlara, eline koluna dolandığında tahriş ediyor. Kaşıntı yapıp bir de su toplayıp, o bölgeyi yakıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı