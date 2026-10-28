Kepez'de 4 işçinin öldüğü hortum faciasında iş yeri sahibi ve şantiye şefi tutuklandı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde hortum nedeniyle iki konteynerin parçalanması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İŞ YERİ SAHİBİ VE ŞANTİYE ŞEFİ TUTUKLANDI

Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki hortumda parçalanan iki konteynerde işçiler Aycan Kılınç, Muhammed El Omar, İsa Elnevvah ve Muhammed El Zeyn'in hayatlarını kaybetmeleri üzerine gözaltına alınan iş yeri sahipleri Ş.Ç. ve M.Ç. ile iş güvenliği uzmanı İ.A. ve şantiye şefi D.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan iş yeri sahibi M.Ç. ve şantiye şefi D.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, Ş.Ç. ve İ.A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

HORTUM GECE SAATLERİNDE KONTEYNERLERİ PARÇALADI

Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında 26 Ekim 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında çıkan hortumda, inşaat işçilerinin kaldığı iki konteyner parçalanmıştı.

Konteynerlerde bulunan 5 işçiden 4'ü hayatını kaybederken, 1 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili iş yeri sahipleri Ş.Ç. ve M.Ç. ile iş güvenliği uzmanı İ.A. ve şantiye şefi D.K. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA