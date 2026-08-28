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Alanya'da İsveçli turist otel odasında ölü bulundu

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Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan İsveç uyruklu 47 yaşındaki Gerd Jeanette Marita Ravantti, otel odasında ölü bulundu. Cenazesi adli tıp morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde İsveç uyruklu turist Gerd Jeanette Marita Ravantti (47) konakladığı otel odasında ölü bulundu.

Olay, Şekerhane Mahallesi, Müftüler Caddesi'ndeki otelde meydana geldi. Tatilini ilçede geçiren İsveç uyruklu Gerd Jeanette Marita Ravantti'nin uzun süre odasından çıkmaması üzerine şüphelenen otel personeli odaya girdi. Ravantti'nin yatağında hareketsiz olduğunu gören otel personelinin ihbarıyla otele polis ve sağlık ekibi geldi. Kontrolde, turistin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcı incelemesi sonrası Ravantti'nin cenazesi, Alanya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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