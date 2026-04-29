Antalya İli Orman Yangınlarını Önleme Planı bu yıl yürürlüğe girecek

Antalya Valisi Hulusi Şahin, bu yıl Antalya İli Orman Yangınlarını Önleme Planı'nı yürürlüğe koyacaklarını, böylece hem alan daraltma çalışması yapacaklarını, riskli günlerde, riskli bölgelerde çok yoğun bilinçlendirme, farkındalık ve erken uyarı mekanizmalarını harekete geçireceklerini söyledi.

Vali Şahin, Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Orman Yangınları ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Antalya'nın Türkiye orman varlığının yüzde 5'ini barındıran 1,1 milyon hektarla Türkiye'nin en fazla orman varlığına sahip ili olduğunu söyledi.

İlçelerin de büyük çoğunluğunun birinci derece orman yangını riskini barındırdığını belirten Şahin, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak hızla artan sıcaklıklar ve kuraklığın riski daha da artırdığını dile getirdi.

Geçen yıl 175 yıldır yapılan ölçümlerde dünya genelinde ilk defa endüstri devrimi öncesi ortalama sıcaklığın 1,5 derece üzerine çıktığını, en sıcak yaz olarak kayıtlara geçtiğini hatırlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Böyle bir gerçeklikle de mücadele etmek durumundayız. Fakat geçen yıl buna rağmen Antalya'da tüm kurumlarımızın yoğun çalışması, iyi bir koordinasyon, iyi bir organizasyonla biz bütün yangın sayısını 200'de tuttuk. Bu yangın sayısında tüm Türkiye'de üçüncü sıradayız. Fakat asıl rakam alan kaybında ortaya çıkıyor. Orada biz 1600 hektarla 12'nci sıradayız. Yani sayı olarak üçüncü ama kaybettiğimiz alan itibarıyla 12'nci sıradayız. Bu da yoğun, sıkı çalışmanın ve hızlı müdahalenin bir sonucu. Bu yıl da yine aynı şekilde tüm kurumlarımız mesai mefhumu gözetmeden çalışmaya devam edecek. Bu sene ayrıca sizlerle daha önce hazırlık toplantısını yaptığımız Antalya İli Orman Yangınlarını Önleme Planı'nı yürürlüğe koyacağımız yıl olacak. Böylece hem alan daraltma çalışması yapacağız ve riskli günlerde, riskli bölgelerde çok yoğun bilinçlendirme, farkındalık ve erken uyarı mekanizmalarını harekete geçireceğiz. Böylece orman yangınlarının sayısını da düşürmenin arayışı içindeyiz."

"Orman yangınlarına hızlı müdahale için hazırlıklarımız tamam"

Vali Şahin, her yangının büyük yangın olma riski barındırdığını ve çok maliyetli söndürme faaliyetini gerektirdiğini ifade etti.

Asıl yapılması gerekenin yangınların hiç başlamadan engellenmesi olduğuna işaret eden Şahin, bu konudaki hazırlıkların her yönüyle tamam olduğunu, 143 noktada kara araçlarını konuşlandırdıklarını, 42 kulenin 36'sının kamera sistemiyle donatıldığını söyledi.

Türkiye'nin dünyada çok az ülkede olan İHA ile orman yangınlarını takip ettiğini, bu İHA'lardan 1'inin Antalya'da olduğunu anlatan Şahin, 8 helikopter ve 3 uçağın her an göreve hazır olarak beklediğini dile getirdi.

Orman yangınlarına hızlı müdahale için hazırlıkları tamamladıklarını bildiren Şahin, "Orman yangınlarını önlemek doğrultusunda da hazırlıklarımızı yaptık. Vatandaşlarımızın hassasiyeti, ilgisi, alakasıyla bu yıl çok daha az sayıda orman yangınının ve çok daha az miktarda orman alanının zarar göreceği bir yıl olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Son 5 yılda Antalya'daki tüm orman yangınlarını bir haritaya işlediklerini aktaran Şahin, bu şekilde ısı haritaları oluştuğunu kaydetti.

Artık orman yangınlarına hassas bölgeleri bildiklerini belirten Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlçe ilçe belli. Genelde sahil hattında olduğunu söyleyebilirim. Bu bölgelerde bulunan tüm paydaşlarımızı, mahalle muhtarından cami imamına, okuldaki müdürümüz, öğretmenlerimizden çiftçilerimize, sulama kooperatifi üyelerimize kadar o bölgede yaşayan, faaliyette bulunan herkesi riskli gün belirlendiği zaman, riskli olarak belirlediğimiz alanda yaşayan vatandaşlarımıza ulaşacağız. ve diyeceğiz ki 'Bugün, yarın tehlikeli. Lütfen yapmış olduğunuz faaliyetlere dikkat edin.' Ayrıca, ekiplerimizi ona göre konuşlandıracağız. O bölgelerde konuşlanacaklar. Jandarmamız, emniyetimiz, uyarma, devriye faaliyetlerini o alanlara konuşlandıracaklar. Aksi takdirde 'tüm şehir' yaptığımız zaman şehir çok büyük, 20 bin kilometrekare. Her yere, her ekiple ulaşamazsınız. Mutlaka alanı daraltıp ekiplerinizi doğru yere konuşlandırmanız lazım. Bu plan bunun üzerine kurulu."