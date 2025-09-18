Antalya İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu Görevine Başladı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Sabit Akın Zaimoğlu, yeni görevine başladı.

Kente gelen Zaimoğlu için İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde karşılama töreni düzenlendi.

Törende Zaimoğlu, il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, birim amirleri ve görevli personel tarafından karşılandı.

Burada emniyet personeliyle tanışan Zaimoğlu, törenin ardından üst amirler ile değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda mevcut durum ile il genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş hizmetleri hakkında brifing aldı.

Toplantıda konuşan Zaimoğlu, dünyanın önemli turizm merkezlerinden Antalya'nın, Türkiye'nin de vitrin şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Antalya'nın güvenliği ve misafirperverliği ile öne çıkan bir şehir olması gerektiğine değinen Zaimoğlu, "Bizler Türk Polisiyiz. Her sokakta huzur, her noktada emniyet, her misafir için güven hissi sağlamak bizim en temel görevimizdir." dedi.

Zaimoğlu, suç ve suçlularla mücadele, trafik güvenliği, kamu düzeninin korunması ve turizm sezonlarında alınacak özel tedbirler konularında kapsamlı bir yol haritası hazırlanacağını belirtti.