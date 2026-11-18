Antalya Havalimanı'na inen Azimuth Airlines uçağındaki bomba ihbarı asılsız çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Antalya Havalimanı'na inen Azimuth Airlines'a ait Sukhoi Superjet 100 tipi yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine güvenli bölgeye alındı. Yolcu ve mürettebatın tahliyesinin ardından uçakta arama yapıldı; Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği ihbarın asılsız çıktığını açıkladı.
İHBAR ASILSIZ ÇIKTI
Antalya Havalimanı'na iniş yapıp, güvenli bölgeye alınan Rusya hava yolu şirketi Azimuth Airlines'a ait Sukhoi Superjet 100 tipi yolcu uçağında, yolcu ve mürettebatın tahliyesinin ardından arama yapıldı. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nden yapılan açıklamada, ihbarın asılsız çıktığı kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı