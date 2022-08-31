Antalya haberleri: Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem Güncel Haberler Antalya haber... Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.42'de Antalya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deniz yüzeyinin 5,41 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 102,87 kilometre mesafede olduğu belirlendi. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Ali Toruntay Gazipaşa Antalya AFAD Güncel Haberler

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