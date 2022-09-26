Antalya haberi: Antalya'da avukata bıçaklı saldırı girişiminde bulunan kişi gözaltına alındı

Antalya'da bir avukata bıçakla saldırmak isteyen kişi, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Antalya Barosu'na kayıtlı avukat Mesut Oğuz, Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi Pınar Caddesi'nde müvekkiline ait bir bina için yapılan ihbar üzerine olay yerine gitti.

Burada Oğuz ile görüşen zabıta ve polis ekipleri, ihbarın asılsız olması nedeniyle binadan ayrıldı.

Bu sırada, söz konusu binadan 3 ay önce tahliye edilen Murat A., yanına geldiği avukat Mesut Oğuz ile tartışmaya başladı.

Henüz bölgeden ayrılmamış olan sivil polis ekiplerince binadan çıkarılan şüpheli, dışarıda elinde gazeteye sarılı bıçakla Mesut Oğuz'a saldırdı.

Çıkan arbedede yere düşen Murat A, avukat Mesut Oğuz'u bıçaklamak isterken, bıçağı ters tutması nedeniyle elinden yaralandı.

Şüpheli, polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.

Olay anı binadaki güvenlik kameralarına yansıdı.

"Allah korudu, talihsiz bir durumu atlattık"

Olayın ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Mesut Oğuz, Bahçelievler Polis Merkezinde ifade verdi.

Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şüpheli Murat A'yı 3 ay önce bir müvekkiline ait taşınmazdan tahliye ettiklerini söyledi.

Şüphelinin o günden beri ilk önce kendisini, daha sonra da oğlunu ve annesini öldürmekle tehdit ettiğini anlatan Oğuz, yakalaması olan ve hakkında 28 suç dosyası bulunan şüphelinin, bugün müvekkiline ait bina ile ilgili asılsız bir ihbarda bulunduğunu belirtti.

Oğuz, şöyle konuştu:

"Binaya polis ve zabıtalar gitmiş. Polislerle konuşmak için binaya gittim. Bu şahıs gelmiş, orada bir yerde gözlemlemiş. Mavi kıyafetli polis ve zabıta ekiplerinin çıktığını gördükten sonra, içeriye daldı ama içeride sivil ekipler de var, bunu hesap etmiyor. Orada 'Gelir misin Mesut bey, seninle konuşmam lazım.' dedi. Elinde sarılı bir şey vardı. Sonradan anladık ki bıçakmış. Akabinde tartışırken polisler bizi ayırdı. Kendisi uzaklaşacaktı ama planladığını yapamadığı için geri döndü. Apartmanın ön kısmında bana saldırdı. Etkisiz hale getirdim ama elindekiyle bana vurmaya çalıştı. Bir şeye sarılı olduğu için neresinden tuttuğunu kendisi de göremedi. Bıçağın ters kısmıyla saldırmaya çalışmış. Az bir yara aldım. Allah korudu, talihsiz bir durumu atlattık."

Antalya Baro Başkanı Hüseyin Geçilmez de meslektaşının mesleğini icra ederken olayın gerçekleştiğini belirtti.

Geçilmez, "Tamamen öldürme yeterliliğine sahip bir eylem ve bıçak. Olayın takipçisiyiz. Bundan sonra benzer olayların yaşanmaması açısından yetkililerin gereğini yapmasını bekliyoruz. Meslektaşımızın her zaman yanındayız." dedi.