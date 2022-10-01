Antalya haber! Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi Güncel Haberler Antalya haberi: Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Seydişehir-Akseki kara yolu Yarpuz mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen bir otomobil ile yine sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 35 Y 4463 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından sürücünün cesedi Akseki Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu Motosiklet Antalya Yarpuz Güncel Haberler

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