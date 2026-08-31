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Kumluca'da göçük altında kalan işçi kurtarıldı

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde içme suyu hattı tamiri için açılan çukurda göçük meydana geldi. Beline kadar toprağa gömülen işçi Gürkan Turgut, itfaiye ve ASAT ekiplerinin 1,5 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde patlayan içme suyu hattının tamiri için açılan çukurda göçük meydana geldi. Beline kadar toprağa gömülen işçi 1,5 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Kumluca'ya bağlı Karşıyaka Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde ASAT ekipleri su arızası çalışması yaparken, kazılan çukurda göçük meydana geldi. Çukurda çalışma yapan ekipteki işçi Gürkan Turgut beline kadar toprağa gömüldü. Durumu fark eden arkadaşlarının 112 Acil Çağır Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlayan içme suyu hattından çukura su dolarken, Gürkan Turgut'un kurtarması için itfaiye ve ASAT ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonrası Gürkan Turgut kurtarılarak tedavisi için Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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