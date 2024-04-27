Antalya Gazeteciler Cemiyeti Nürnberg'e gitti

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) üyelerinin yer aldığı heyet, Nürnberg Basın Kulübü Başkanı Siegfried Zelnhefer'in ev sahipliğinde, Almanya'nın Nürnberg kentine geldi.

AGC ve Nürnberg Basın Kulübü kardeşliğinin 20. yılını kutlamak için gelen Antalya Valisi Hulusi Şahin, AGC Başkanı İdris Taş ve cemiyetin yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu heyeti havalimanında Zelnhefer karşıladı.

Zelnhefer, burada yaptığı konuşmada, tanıdık simaları görmenin, yeni simalarla tanışmanın büyük sevinç olduğunu belirterek, karşılıklı heyet ziyaretlerinin önemli olduğunu söyledi.

Antalya'dan ne zaman heyet ağırlasalar havanın düzeldiğini anlatan Zelnhefer, şunları kaydetti:

"İki gün önce kar bile yağdı. Bu güzel hava durumu için sizlere teşekkür ediyoruz. Bu yılki ziyaretin özel bir anlamı var. Bu sene iki cemiyetin kardeşliğinin 20. yılını kutluyoruz. Bunun için güzel bir program hazırlandı. Bu ziyaret meslektaşlar arası sohbet ve fikir alışverişine de fırsat tanıyacaktır. Bu kardeşlik ilişkisini destekleyen katkısı olan meslektaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Sayın Valimizin de aramızda bulunması bizim için son derece önemli."

AGC Başkanı Taş da büyük bir heyecanla Nürnberg'e geldiklerini belirterek, kendilerini karşılayan kulüp başkanı ve meslektaşlarına teşekkür etti.

Vali Şahin'in onur konuğu olduğunu anlatan Taş, "Basın özgürlüğünü tartışacağız, ziyaretler yapacağız. Dolu dolu 4 gün geçireceğiz. Antalya basınının büyük çoğunluğu burada. Her kurumu temsilen bir gazeteci var. Yoğun da bir haber trafiği başladı." dedi.