Antalya-Fethiye kara yolunda kar ulaşımı olumsuz etkiledi
Antalya-Fethiye kara yolunun Karabel mevkisinde etkili kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Yolda kalan araçlara AFAD ve jandarma tarafından gıda yardımı yapıldı. Ekipler ulaşımı sağlamak için kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürdürüyor.

Antalya- Fethiye kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kara yolunun 1300 rakımlı Karabel mevkisinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kar küreme ve tuzlama çalışmaları için ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Yolda kalan bir tırın kurtarılması için bekletilen araçlara ise AFAD ve jandarma ekiplerince su ve gıda ikramında bulunuldu.

Ulaşımın sağlanması ve buzlanmaya karşı ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Bölgede, kar yağışının durduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
