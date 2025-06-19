Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enerji Verimliliği Projesi'ni Tanıttı

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Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV) kapsamında gerçekleştirilen uygulamaları, Asya, Avrupa ve Balkan ülkelerinden gelen heyetlere tanıttı. Başhekim Doç. Dr. Orhan Aras, proje sayesinde çevre ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttığını vurguladı.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (AEAH) Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV) kapsamında hayata geçirilen uygulamalarla ilgili bazı Asya, Avrupa ve Balkan ülkeleri temsilcilerinden oluşan heyete proje tanıtımı yapıldı.

Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Orhan Aras, Dünya Bankasının desteklediği proje kapsamında gerçekleştirilen enerji verimliği uygulamalarıyla ilgili yabancı heyeti ağırlayarak, tanıtım ve teknik inceleme gerçekleştirildi.

Aras, programdaki konuşmasında, Antalya'nın yalnızca turizm değil sağlık sektöründe de öncü şehirlerden olduğunu kaydetti.

KABEV projesi sayesinde çevreye duyarlılığın daha da arttığını vurgulayan Aras, "Hem çevre hem de sağlık hizmetlerimizin kalitesini yükseltiyoruz. Enerji verimliliği sadece teknik bir dönüşüm değil, aynı zamanda sağlığı koruyan bir yatırımdır." dedi.

Tanıtım kapsamında, Aras, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden Esra Turan Tombak, Dünya Bankası Kıdemli Enerji Uzmanı Aditya Alexander Lucas, hastanenin Biyokimya Laboratuvarı Klinik Şefi Prof. Dr. Güzin Aykal konuşmalarıyla projeyle ilgili sunum yaptı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, hastanenin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla yapılan uygulamalarını yerinde inceledi.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
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