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Alanya'da döviz bürosu soygununda 3 gözaltı, 400 bin TL bulundu

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir döviz bürosunda yaşanan silahlı soygunla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir döviz bürosunda yaşanan silahlı soygunla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 27 Ağustos'ta saat 21.00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi, Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi. Maskeli ve silahlı bir kişi döviz bürosuna gelerek, iş yeri sahibi Y.E'den para istedi. Arbede sırasında Y.E. yüzüne aldığı darbe sonucu yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

OLAYDAN 1 SAAT SONRA 400 BİN TL'NİN ÇALINDIĞI FARK EDİLDİ

İş yeri sahibi olayın yaşanmasından 1 saat sonra dükkanda masanın üzerinde bir poşet içerisindeki 400 bin TL'nin yerinde olmadığını fark etti. Şüphelinin yakalanması ve paranın bulunması için inceleme başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin S.G., olayla ilgisi olan A.U. ile A.Ç. olduğunu belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 8 saatlik çalışma sonucunda şüpheliler ikametlerine düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli güvenlik önlemleri eşliğinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Olayda şüpheliler ile birlikte ele geçirilen 400 bin TL iş yeri sahibine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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