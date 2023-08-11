Antalya Döşemealtı Belediyesi Muharrem Ayı'nda Aşure İkramında Bulundu

Antalya Döşemealtı Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla 6 bin kişiye aşure ikramında bulundu. Belediye Başkanı Turgay Genç, katılanlara kendi elleriyle aşure dağıttı ve hayırlar diledi.

ANTALYA (İHA) – Antalya Döşemealtı Belediyesi Muharrem Ayı nedeniyle 6 bin kişiye bereket, kardeşlik, birlik ve beraberliğin simgesi olan aşure ikramında bulundu. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Bahçeyaka Mahallesi Cuma Pazarı girişinde bulunan Emekçi Bakkal önünde kurulan stant da katılanlara kendi elleriyle aşure ikram edip Muharrem Ayının herkese hayırlar getirmesini diledi.

Döşemealtı Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Aşure ikramında yine binlerce insana Aşure ikramında bulunuldu. Başkan Turgay Genç, belediye bürokratları, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Mahalle Muhtarları ile birlikte önce kazanların başına geçip aşure dağıtımına katıldı. Daha sonra kendisi de aşure yiyip dua eden Turgay Genç, katılan herkese teşekkür etti.

Döşemealtı Belediye Başkanı Genç, "Belediye olarak kardeşliğin ve bereketin simgesi olan Aşure ikramımızı geleneksel hale getirdik. Her yıl bu soframız dolup taşıyor. Uzaktan yakından gelerek bizlerle Aşure paylaşan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bu vesile ile mübarek Muharrem ayının ilçemize ve ülkemize bereket, huzur ve kardeşlik getirmesini dilerim" dedi. - ANTALYA