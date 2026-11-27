Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Pyotr İlyiç Çaykovski'nin ölümsüz eseri "Fındıkkıran" balesini beğeniye sundu.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, geçen sezonlarda kapalı gişe sahnelenen ve her yaştan sanatseverin ilgi gösterdiği "Fındıkkıran", Armağan Davran ve Volkan Ersoy'un koreografisiyle Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde seyirciyle buluştu.

Temsilde, "Clara"yı Riine Sasaki, "Fındıkkıran"ı Yağızhan Danış, "Şeker Perisi"ni Sayaka Matsushita, "Drosselmeyer"i Mert Söylemez, "Fare Kralı"nı Egemen Kunt, "Anne"yi Buket Tüzün Çağlar, "Baba"yı Cenk Şahinalp ve "Fritz"i çocuk sanatçı Elif Meyra Cankat canlandırdı.

Orkestra şefliğini Hakan Kalkan'ın, başkemancılığını Koray Önel'in üstlendiği eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostümleri Aydan Çınar, ışık tasarımı Mustafa Eski, projeksiyon tasarımı Önderhan Dilek imzası taşıyor.

Eser, yarın saat 15.00'te yeniden sahnelenecek.

Kaynak: AA