Antalya Diplomasi Forumu 2026

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye'nin diplomatik arabuluculuğundan bu yana Etiyopya ile ilişkilerinin güzel seyrettiğini belirterek, diyaloğun önemini vurguladı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında "Her Şeye Rağmen Diplomasi: Ortak Noktada Nasıl Buluşulur?" başlıklı panel düzenlendi.

TRT World'den Alican Ayanlar moderatörlüğünde düzenlenen panele, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Yemen Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şai Muhsin ez-Zindani ile Sierra Leone Kıdemli Bakanı David Moinina Sengeh katıldı.

Topluluklar arası mesafeye karşı diyaloğun önemi

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, uluslararası topluluklar arasındaki mesafenin "takip ve destek eksikliğinden" kaynaklandığını belirterek, diyaloğun önemini vurguladı.

Mahmud, "Birçok iletişim alanının aslında farklı sosyal gruplar tarafından uluslararası arenada açılması gerekiyor. Onların seslerinin de duyulması gerekiyor." yorumunu yaptı.

Türkiye'nin diplomatik arenada "çok ciddi rol üstlendiğini" ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kritik görüşmeler yapıldığını hatırlatan Mahmud, 2024'te imzalanan Ankara Bildirisi'nden bu yana Etiyopya ile ilişkilerinin güzel seyrettiğini örnek gösterdi.

Mahmud, İsrail'in, Somali'den tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland'i "sözde tanımasına" ilişkin de şunları söyledi:

"Tüm dünya aslında Somali'nin yanında olduğunu gösterdi ve İsrail'in talebine rağmen bunun olmayacağını yüksek sesle dile getirdi. Dolayısıyla bu kadar fazla ülkenin bir araya gelerek bu tür eylemleri hayata geçirmesi ve bir dur demesi kesinlikle çok önemli."

Yemen Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Zindani, Yemen hükümetinin diyaloğu her zaman öncelikli seçenek olarak değerlendirdiğini belirtti.

Husiler ile siyasi çözüme yönelmek ve bir anlaşmaya varılmasını sağlamak için hükümetin elinden gelen her şeyi yaptığını aktaran Zindani, "Seçim istiyorsanız, biz hazırız. İktidarı paylaşmak istiyorsanız, biz hazırız. Ama hiçbir milis grubunun silah taşımasını istemiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Zindani, hükümetin siyasi çözüme bağlı kaldığının altını çizerek, "Bu, hükümet olarak bizim ilk tercihimizdir. Ancak siyasi çözümün hiçbir yolu kalmazsa, askeri seçeneğe yöneleceğiz. ve bu sonuca hazırlıklı olmalıyız." diye konuştu.

Türkiye'ye teşekkür

Komorlar Birliği Devlet Başkanı Azali de "Dostum, kardeşim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına bize gösterilen güzel ve sıcak misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Mevcut dünya düzenine dair yorum yapan Azali, "Şu anda tabii ki tek bir kıtanın bir sözü geçmiyor." ifadesini kullandı.

Azali, şu anda dünyadaki sorunların belli bir coğrafyayla sınırlı olmadığını belirterek, "Dolayısıyla çabalarımızı birleştirmemiz ve hep birlikte çözüm bulmaya çalışmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Savaşın hiçbir zaman kazananı olmadığını vurgulayan Azali, diyaloğun ve diplomasinin uygulanması gerektiğini söyledi.

Azali, "'Eğer komşunuzda yangın varsa komşunuza yardım etmelisiniz o yangını söndürmekte, ya değilse o yangın size kadar gelir.' der bir Afrika atasözü." dedi.

"Bizleri birleştirenlere odaklanmalıyız"

Sierra Leone Kıdemli Bakanı Sengeh ise ülkelerin tüm farklılıklarına rağmen taahhütlerini yerine getirmeye angaje olması gerektiğinin altını çizdi.

Sengeh, "Her zaman bizleri bölen, bizleri ayıran bazı unsurlar olacaktır fakat bu birbirimize bağlılığımızı kesinlikle engellememeli." diye konuştu.

Eyleme geçmenin de taahhüt haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Sengeh, "Hepimizin de benzer istekleri var. O yüzden biz, bizleri birleştirenlere odaklanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.