Antalya'da yolcu otobüsü devrildi; 9 ölü, 25 yaralı
Döşemealtı'nda meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitiren 9 kişiden iki cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi. Diğer cenazelerin teslim tarihi hakkında bilgi verildi.
CENAZELER TESLİM ALINMAYA BAŞLADI
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 9 kişiden Pervin Önal (22) ile Aslı Çevik'in (47) cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Kazada yaşamını yitiren otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ın cenazesinin ise yarın ailesine teslim edileceği öğrenildi. Diğer yandan Çevik, memleketi Eskişehir'de toprağa verilecek.
Tunahan KIR/ANTALYA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel