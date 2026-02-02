Haberler

Antalya'daki kazada hayatını kaybeden otobüs şoförünün cenazesi Kütahya'da defnedildi

Güncelleme:
Antalya'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden şoför İzzet Karaağaç'ın cenazesi, memleketi Kütahya'da toprağa verildi. Kentin Meydan Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve arkadaşları katıldı.

Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerden otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ın (51) cenazesi, Kütahya'da toprağa verildi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Karaağaç'ın cenazesi, memleketi Kütahya'ya getirildi.

Meydan Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Karaağaç'ın cenazesi, Evliya Çelebi Mezarlığı'nda defnedildi.

Evli ve 3 çocuk babası Karaağaç'ın cenaze törenine, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Tekirdağ- Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, dün Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrilmiş, kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

