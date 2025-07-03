Antalya'daki Orman Yangını 3,5 Saatte Kontrol Altına Alındı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3,5 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, hava şartlarının olumsuz olduğunu ve dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
3,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangın, 3,5 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hava şartlarının olumsuz olduğunu belirterek, dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel