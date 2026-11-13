Antalya'daki COP31'de ünlüler Türkiye pavilyonunda hayranlarıyla fotoğraf çektirdi

Antalya'daki COP31'de ünlüler Türkiye pavilyonunda hayranlarıyla fotoğraf çektirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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COP31 kapsamında Antalya'daki Türkiye pavilyonuna televizyon dünyasının ünlü yıldızları konuk oldu. Yeraltı dizisinin oyuncuları ve ünlü isimler buradaki sergileri gezdi, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
ÜNLÜLER TÜRKİYE PAVİLYONUNDA
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında televizyon dünyasının ünlü yıldızları, Türkiye pavilyonuna konuk oldu. Televizyonda yayınlanan 'Yeraltı' dizisinin oyuncuları Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve Sümeyye Aydoğan, şarkıcı ve oyuncu Keremcem ile televizyon sunucusu Ertem Şener, Antalya COP31 mekanındaki Türkiye pavilyonunu ziyaret etti. Buradaki sergileri gezen ünlüler, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı