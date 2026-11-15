Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya'daki COP31'de 'Kökler ve Ateş' gösterisi Green Zone'da sahnelendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'daki COP31'de 'Kökler ve Ateş' gösterisi Green Zone'da sahnelendi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'daki COP31 kapsamında Anadolu'nun kültürel mirasını müzik ve dansla sunan 'Kökler ve Ateş' sahne gösterisi gerçekleştirildi. Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu, Green Zone'daki Folkart Küçük Amfitiyatro'da sahne aldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında, Anadolu'nun kültürel mirasını müzik ve dansla buluşturan "Kökler ve Ateş" sahne gösterisi gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu, COP31 Alanı'ndaki Green Zone'da (Yeşil Bölge) bulunan Folkart Küçük Amfitiyatro'da sahne aldı.

Sanat yönetmenliğini Soner Satı'nın yaptığı, Anadolu'nun zengin kültürel mirasından ilham alan gösteride, geleneksel halk dansları modern koreografiler, canlı müzik ve ateş performanslarıyla harmanlandı.

Kaynak: AA
Bu haber 32 sitede yayınlandı.
Direğin altında kalan otomobil alev aldı! 13 yaşındaki çocuk ve 19 yaşındaki sürücü öldü

Otomobilin hali facianın büyüklüğünü gözler önüne serdi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'a kötü haber! Fiorentina kararını verdi

Okan Buruk'a kötü haber! Karar verildi bile

Bursa'da uyuşturucuyla mücadele eden ailelerin feryadı! Bir baba: Oğlumun cezaevinde kalmasına sevinir durumdayım

Bir babanın acı itirafı! Oğlunun cezaevinde kalmasına seviniyor
İsrail televizyonunda şaşkına çeviren görüntü! Kadın bir anda ortadan kayboldu

Televizyon ekranında akılalmaz olay! Milyonların gözü önünde yaşandı
SPK'dan tasfiye edilen fonlarla ilgili açıklama: Borsada satış baskısına karşı yeni adım atıldı

SPK'dan tasfiye edilen fonlarla ilgili yeni karar
İndirimli boy aynası izdihama neden oldu! Mağaza açılışında tartışma çıktı25

Mağaza açılışında birbirlerini ezdiler! Hem de bakın hangi ürün için
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC’nin 43. kuruluş yıl dönümü mesajı: Kıbrıs bizim milli davamızdır

Erdoğan'dan Kıbrıs için çok net mesaj! Dünyaya bu sözlerle seslendi
Fırat Nehri'nin yatağı kurudu, Roma dönemi mağaraları ortaya çıktı

Su seviyesi düşünce gün yüzüne çıktı! İlk kez görülüyor