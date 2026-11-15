Antalya'daki COP31'de 'Kökler ve Ateş' gösterisi Green Zone'da sahnelendi

Antalya'daki COP31'de 'Kökler ve Ateş' gösterisi Green Zone'da sahnelendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'daki COP31 kapsamında Anadolu'nun kültürel mirasını müzik ve dansla sunan 'Kökler ve Ateş' sahne gösterisi gerçekleştirildi. Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu, Green Zone'daki Folkart Küçük Amfitiyatro'da sahne aldı.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında, Anadolu'nun kültürel mirasını müzik ve dansla buluşturan "Kökler ve Ateş" sahne gösterisi gerçekleştirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu, COP31 Alanı'ndaki Green Zone'da (Yeşil Bölge) bulunan Folkart Küçük Amfitiyatro'da sahne aldı.
Sanat yönetmenliğini Soner Satı'nın yaptığı, Anadolu'nun zengin kültürel mirasından ilham alan gösteride, geleneksel halk dansları modern koreografiler, canlı müzik ve ateş performanslarıyla harmanlandı.