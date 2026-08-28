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Antalya'da yangın: Zirai alandan ormana sıçradı, kontrol altında

Antalya'da yangın: Zirai alandan ormana sıçradı, kontrol altında
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Antalya Aksu'da zirai alandan ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Bir ev kullanılamaz hale gelirken, bahçeler ve seralar zarar gördü. Can kaybı yaşanmadı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde zirai alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mandırlar Mahallesi'nde zirai alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bölgedeki ormanlık alan ile seralara ve evlere sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri yönlendirildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yazlık olarak kullanılan bir evin kullanılamaz hale geldiği yangında, ağaçlar, bazı zeytin ve narenciye bahçeleri ile seralar zarar gördü.

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının elektrik tellerinden çıktığının tahmin edildiğini belirtti.

Alevlerin rüzgarın etkisiyle hızlı şekilde yayıldığını kaydeden Yıldırım, "Rüzgara rağmen, ekiplerimizin hızlı ve kapsamlı müdahalesiyle yangını kontrol altına aldık. Tek tesellimiz can kaybı olmaması." diye konuştu.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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