Antalya'da yerel seçimlerde CHP adayı Muhittin Böcek önde
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 10.05 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 48.65, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 40.02 oy aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Antalya'daki sandıkların yüzde 99,9'u açıldı.
Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Muhittin Böcek oyların yüzde 48.65'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 40.02'sini aldı.