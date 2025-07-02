Antalya'da Yeniden Çıkan Orman Yangını Söndürüldü
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 3 gün önceki orman yangınından sonra, bugün yeniden çıkan yangın yaklaşık 1,5 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangın söndürüldü.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 3 gün önce yanan Karadağ mevkisindeki ormanda bugün yeniden çıkan yangın söndürüldü. Saat 12.40'ta başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 1,5 saatlik mücadele sonrası kontrol altına alındı. Karadan 4 arazöz 24 orman personeli ve 15 belediye personelinin katıldığı söndürme çalışmalarına, 1 yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi.
HABER: ANTALYA- DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel