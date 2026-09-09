Antalya'da yeni eğitim öğretim dönemi öncesi kiralık ev hareketliliği

ANTALYA'da üniversitelerin açılmasına kısa süre kala, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) çevresinde kiralık konut piyasasında hareketlilik başladı. Gayrimenkul danışmanı Halit Mert, öğrencilerin tercih ettiği 1+1 dairelerde kiraların 10 bin liradan başlayıp 55 bin liraya kadar yükseldiğini söyledi. Mert, şehir dışından gelecek öğrencileri sahte ilan ve kapora dolandırıcılığına karşı uyardı.

Antalya'da AÜ çevresi başta olmak üzere öğrencilerin yoğun tercih ettiği bölgelerde 1+1 dairelerin kiraları konum, eşya durumu ve binanın özelliklerine göre farklılık gösteriyor. Gayrimenkul danışmanı Halit Mert, üniversiteye yakın bölgelerde talebin arttığını belirterek, "Akdeniz Üniversitesi'ne şehir dışından yeni gelecek öğrencileri ağırlamak üzere kentte hazırlıklar yapılıyor. Özellikle üniversiteye yakın bölgelerde kira fiyatları talebe göre artış gösteriyor. Şu anda boş 1+1 dairelerde, süit diyebileceğimiz en küçük daireler ile bodrum ve çatı katlarında fiyatlar 10-12 bin liradan başlıyor, 35 bin liraya kadar çıkıyor. Eşyalı 1+1 dairelerde ise yine çatı ve bodrum kat dairelerde kiralar 12-14 bin liradan başlıyor, konumuna, eşyanın kalitesine ve dairenin özelliklerine göre 50-55 bin liraya kadar çıkabiliyor" dedi.

İLÇE İLÇE FİYATLAR YÜKSELİYOR

İlçe ilçe fiyatların değişiklik gösterdiğini ifade eden Mert, "Konyaaltı'nda fiyatlar diğer ilçelere göre daha yüksek. Burada 1+1 daireler 20-25 bin liradan başlıyor. Muratpaşa'da ise 15-20 bin lira seviyelerinden başlayan seçenekler bulunuyor. Kepez bu noktada daha uygun fiyatlı. Ancak öğrenciler genellikle zaman ve ulaşım masrafından tasarruf etmek için üniversiteye yürüme mesafesindeki bölgeleri tercih ediyor" diye konuştu.

KAPORA DOLANDIRICILARINA DİKKAT

Şehir dışından gelecek öğrenci ve ailelere uyarılarda bulunan Halit Mert, "Öğrencilerin şehre gelmeden önce internette gördükleri cazip ve piyasanın altında fiyatlara sahip sahte ilanlara karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Kapora ve diğer işlem dolandırıcılıkları nedeniyle mağduriyet yaşanabiliyor. Bu nedenle yetkili emlak firmalarıyla iletişim kurulmasını öneriyoruz. Yetkili firmaların vergi ve oda kayıtları ile taşınmaz ticareti yetki belgeleri bulunuyor. Vatandaşların işlem yapacakları firmanın taşınmaz ticareti yetki belgesi olup olmadığını mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor. Böylece herhangi bir sorun yaşadıklarında karşılarında yasal muhatap bulabilirler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı