Antalya'da yarın sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya'da yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlar görülecek. Özellikle kıyı kesimlerde çok kuvvetli yağışlar beklenirken, akşam saatlerinde ise doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak öngörülüyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

Antalya'da yarın sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Kaş, Demre, Finike ve Kumluca'nın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Konyaaltı, Kepez, Muratpaşa, Döşemealtı ile Aksu'da çok kuvvetli yer yer şiddetli; akşam saatlerinden sonra ise doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.