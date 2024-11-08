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Antalya'da Yarı Çıplak Erkek Cesedi Bulundu

Antalya'da Yarı Çıplak Erkek Cesedi Bulundu
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Antalya'da park halindeki bir araçta yarı çıplak olarak ölü bulunan Togay Değirmenci'nin ölümüyle ilgili polis soruşturması başlatıldı.

ANTALYA'da Togay Değirmenci (64), park halindeki araçta yarı çıplak ölü bulundu. Polis, Değirmenci'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerlerine sabah saatlerinde gelen çalışanlar, sokak üzerinde kime ait olduğunu bilmedikleri 10 AHE 186 plakalı otomobili park halinde gördü. Şüphelenip aracın içine bakan çalışanlar, araç içerisinde yarı çıplak bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumun bildirilmesi ile olay yerine gelen sağlık ekibi, araçtaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede, hayatını kaybeden kişinin Togay Değirmenci olduğunu belirledi. Ekiplerin incelemesinin ardından, Değirmenci'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Haber: Semih ERSÖZLER-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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