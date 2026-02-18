Haberler

Antalya'da yanan evde yaşlı kadın yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında, evde bulunan 84 yaşındaki Hasibe Büyükdemir yaşamını yitirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri yangını söndürdü ve Büyükdemir'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Gebiz Mahallesi Nurlular Kümeevleri mevkisinde tek katlı bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında, sağlık ekiplerince evde bulunan Hasibe Büyükdemir'in (84) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Büyükdemir'in cenazesi savcılık işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

