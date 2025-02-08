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Antalya'da Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Antalya'da Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, duman nedeniyle zor anlar yaşandı. Yangının elektrik sobasından çıkmış olabileceği belirtildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Orta Mahalle'de bulunan 5 katlı apartmanın ikinci katındaki Gülsüm Çilenker'e ait dairede yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan 4 kişi kendi imkanlarıyla daireden çıktı, polis ekipleri de tedbir amacıyla apartmandakileri tahliye etti.

Dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 apartman sakinine ise sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Olay sırasında evde olduğu belirtilen 2 kedi de itfaiye ekibince kurtarılarak ev sahiplerine teslim edildi.

Dairede hasara sebep olan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Bina sakinlerinden Zeynep Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın sırasında evde olduğunu söyledi.

Dumanı gördüğünde nereden geldiğini anlayamadığını belirten Arslan, "Bir duman geldi. Sonra 'çabuk dışarı çık, yangın var' diye bağırdılar. Dış kapıya doğru yöneldim. Her tarafı duman sarmıştı. Ağzımı burnumu eşarbımla kapattım, dışarı zor çıktım." dedi.

Yangının dairedeki elektrik sobasından çıkmış olabileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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