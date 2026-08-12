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Aksu'da 15 ton bozuk süt ürünü imha edildi

Aksu'da 15 ton bozuk süt ürünü imha edildi
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Antalya Aksu'da bir işletmeye ait soğuk hava depolarında yapılan denetimde, son tüketim tarihi geçmiş ve uygun koşullarda saklanmayan yaklaşık 15 ton süt ürünü tespit edilerek el konuldu ve imha edildi. İşletmeye cezai işlem uygulandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir işletmeye ait 3 soğuk hava deposunda yapılan denetimde, son tüketim tarihi geçmiş ve uygun koşullarda muhafaza edilmeyen yaklaşık 15 ton süt ürününe el konuldu.

Aksu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri gelen ihbar üzerine bir işletmeye ait 3 soğuk hava deposunda denetim yaptı.

Denetimde, son tüketim tarihi geçmiş ve uygun koşullarda muhafazası sağlanmayan yaklaşık 15 ton süt ürünü tespit edildi.

Ekiplerce ürünlere el konuldu, işletmeye cezai işlem uygulandı. Ürünler, Aksu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince depodan alınarak imha edildi.

Aksu Belediyesi Zabıta Müdürü Kaan Aydın, Belediye Başkanı İsa Yıldırım'ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerin sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA
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