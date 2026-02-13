Antalya'yı sağanak vurdu; 7 ilçede okullar tatil edildi

MAHALLE YOLU KAPANDI

Antalya'da sağanağın etkili olduğu Serik ilçesinde Köprü Çayı Irmağı'nın su seviyesi yükseldi. Belkıs ve Sarıabalı mahallelerinde bulunan ırmak kenarındaki restoranların bahçeleri, meyve bahçeleri ile Serik Belediyesi'ne ait Şahintepesi Piknik Alanı sel suları altında kaldı. Yağış nedeniyle Bucak Mahallesi'ne ulaşım sağlayan yolu da su bastı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla jandarma tarafından yol, ulaşıma kapatıldı. Restoran işletmecisi Osman Gündoğdu, "Yine taştı. Beşkonak'tan gelen yağmur suları olduğu için taşma oldu. Önlemimizi aldık, şu an herhangi bir sorun yok. Her sene oluyor. Senede 3-4 kez oluyor böyle" dedi.

1 METRE DAHA YÜKSELDİ

Manavgat'ta etkili olan yağışla birlikte ilçe merkezinden geçen Manavgat Irmağı'nın debisi daha da yükseldi. Dün kaldırım seviyesine kadar dayanan ırmak, yağışın etkisiyle bugün yaklaşık 1 metre daha yükseldi. Taşan su nedeniyle ırmak üzerinde bulunan Tarihi Köprü'nün çevresindeki yürüyüş yolları ve bankların su altında kaldığı görüldü. Irmak kıyısındaki bazı işletmeler de su baskını riskiyle karşı karşıya kaldı. Özellikle İbradı ve Akseki bölgesinde yoğun şekilde etkisini gösteren yağışla birlikte ırmaktaki su seviyesinin daha da artmasının beklendiği öğrenildi. DSİ'ye bağlı çok sayıda araç ve personel ile AFAD'dan 50'ye yakın personelin bölgeye sevk edildiği ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde beklendiği öğrenildi.

FİNİKE'DE DERELER TAŞTI

Alanya'da gece boyu etkili olan sağanak nedeniyle kent genelinde yaşanabilecek su baskını ve taşkın risklerine karşı ekipler çalışma yaptı. Mazgallar açılırken, şarampol ve büz ağızları temizlendi ve su tahliyesi sağlanmaya çalışıldı. Finike ilçesinde de sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükselirken, bazı mahallelerde taşkınlar yaşandı. İlçe merkezindeki Yuva Mahallesi'nde bazı evleri su bastı. Yüksek kesimlerde yağışın etkisiyle oluşan sel, bazı yolların ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ- Mithat ABAKAN- Mahir ÇEVİREN/SERİK- MANAVGAT- FİNİKE (Antalya),