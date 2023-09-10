Antalya'da Vefa Sosyal Destek Grubu İhtiyaç Sahiplerine Yardım Etti

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetinde görev alan Vefa Sosyal Destek Grubu, Gazipaşa'nın 46 mahallesinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 4-8 Eylül tarihleri arasında İstiklal, Göçük, Aydın, Aydıncık, Ilıca, Karaçukur, Üçkonak, Çalıpınar, Beyobası, Sugözü, Ekmel, Gökçebelen, Gökçesaray, Akoluk, Ilıca, Yeniköy, Küçüklü, Doğanca, Yenigüney, Gazi mahallelerine giderek toplam 75 hane ziyareti ile 110 faaliyet gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Rıza Büyükakça, yapılan faaliyetle ilgili "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca tespit edilmiş, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın hane temizliği ve kişisel bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçları karşılanmıştır. Yapılan ziyaretlerde vatandaşlarımızın gönülleri alınıp, istek ve talepleri dinlenmiş hoş sohbet edilmiştir. Yatağa bağlı yaşlı ve engelli vatandaşların ihtiyaçları giderilip, hoş sohbet ile gönülleri alınmıştır. Yaşlı, engelli, kronik hasta, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşların kişisel bakımları yapılmış, yemekleri yapılmış, haneleri temizlenmiş, kilimleri çırpılmış, bahçeleri temizlenmiş, bahçeleri sulanmış, meyveleri toplanmış, camları silinmiş, çamaşırları yıkanıp serilmiş, bulaşıkları yıkanmıştır" ifadelerini kullandı.

SYDV olarak vatandaşlara kalıcı çözümler üretmeyi hedeflediklerini belirten Büyükakça, "Yaşlılar toplumun en değerli varlıklarıdır. Bu bakımdan yaşlılara saygı duyulması, onların tecrübelerinden istifade edilmesi, onların değerinin bilinmesi gerekir. Yaşlılarımızın yalnızlıklarını gidermek için tedbirler almak kalıcı çözümler üretmek, bakımlarını yapmak, sorunlarını çözmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak yaşlılarımızla gönül bağı kurmaya, onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA