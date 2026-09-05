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Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin, zanlıların Üçgen Mahallesi'ndeki ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramada 1 kilo 20 gram kokain ve 2 hassas terazi ele geçirdi.

Şüpheliler V.Ç, H.K. ve A.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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