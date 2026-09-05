Park Halindeki Otomobilde Ölü Bulundu

ORDU'nun Ünye ilçesinde park halindeki otomobilinde sürücü koltuğunda hareketsiz bulunan Nedim Ulucan (65), hayatını kaybetti.

Olay, Ünye ilçesi Liseler Mahallesi Cerrahoğlu 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Cerrahoğlu Cami yanında park halindeki 16 FY 207 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz duran kişiyi gören mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü koltuğundaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişinin Nedim Ulucan olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin incelemesinde, Ulucan'ın sürücü koltuğunun yanında kalp ilaçları bulunduğu görüldü. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Nedim Ulucan'ın cenazesi, adli tabibin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ulucan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı