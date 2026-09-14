Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Fığla Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 49,78 gram kokain, 140 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen B.Ç.B. (28) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.