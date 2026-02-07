Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince asayiş suçları ve narkotik suçları kapsamında 6 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslere yapılan baskında, makak cinsi maymun, bir miktar uyuşturucu, 17 sentetik ecza, 7 ruhsatsız av tüfeği, havalı tüfek, 9 namlu, 7 şarjör, 7 kılavuz aparat, 14 fişek, 11 kartuş ve 3 boş kovan ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Maymun, Termessos Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Antalya Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

Maymun sahibine ayrıca 60 bin lira para cezası kesildiği öğrenildi.