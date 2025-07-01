Antalya'da Uyuşturucu ile Mücadeleye Dikkat Çeken Sergi Açıldı

Antalya'da Uyuşturucu ile Mücadeleye Dikkat Çeken Sergi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Şehir Hastanesi AMATEM kliniği, 'Uyuşturucuyla Mücadelede Hep Birlikteyiz' temasıyla bir sergi düzenledi. Sergide, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak için hastaların çalışmaları ve bilgilendirici materyaller sergilendi.

Antalya Şehir Hastanesi Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) kliniği tarafından, "Uyuşturucuyla Mücadelede Hep Birlikteyiz" konulu sergi açıldı.

Toplumda farkındalık oluşturmak ve bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek için "Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında hastanenin giriş alanında sergi düzenlendi.

Hastaların çizimleri, slogan çalışmaları ve bağımlılıkla mücadeleyi anlatan görsellerin yer aldığı sergide, bağımlılıkla mücadelede en önemli adımlardan birinin farkındalık olduğuna vurgu yapıldı.

Ziyaretçilere, sergi alanında bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkileri, korunma yolları ve tedavi sürecine dair bilgi verildi.

AMATEM'in sorumlu hekimi Dr. Mustafa Nogay Coşkun, yaptığı açıklamada, bağımlılığın tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekti.

Bağımlılıkla mücadelenin sadece tedavi kurumlarının değil, toplumun her kesiminin katkısını gerektiren süreç olduğuna değinen Coşkun, "Bu sergiyle toplumsal duyarlılığı artırmayı, bağımlılıkla mücadele eden bireylerin damgalanmadan desteklenmesi gerektiğini anlatmayı hedefledik." ifadesini kullandı.

Sergimiz, 4 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki
Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü

Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri

Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili yeni detaylar! İşte son sözleri
Birinci sınıfa giden çocuğuna sorulan soru babayı öfkelendirdi

Birinci sınıfa giden çocuğuna sorulan soru babayı öfkelendirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ'dan ittifaka yeşil ışık

Yeni ittifak mı doğuyor? Ümit Özdağ yeşil ışık yaktı
Leman'da Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatür! 6 kişi için gözaltı kararı

Leman'da Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatür! Soruşturma açıldı
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek

Yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek
Nihat Şındak'ın rektörlük konutundaki arızalı sinekliklere 193 bin lira harcandı

Lüks tutkunu rektör! Sinekliğe harcadığı rakam dudak uçuklattı
Timsah, suya sürüklediği yaşlı adamı öldürdü: Çevredekilerin kurtarma çabası sonuçsuz kaldı

Timsah, suya sürüklediği yaşlı adamı öldürdü
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 8 fakülte kapatıldı
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar

En düşük emekli maaşına zam müjdesi! İşte masadaki rakamlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.