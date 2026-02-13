Haberler

Kalkışa hazırlanan uçağın iniş takımları kırıldı

Antalya Havalimanı'nda SunExpress'in sefer hazırlığı sırasında Boeing 737 tipi uçağın iniş takımları kırılarak kanadı delindi. Tüm yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Antalya Havalimanı'nda, SunExpress'in XQ7646 sefer sayılı Antalya-Gaziantep uçuşu öncesinde, TC-SOB tescilli Boeing 737 tipi yolcu uçağının iniş takımları kırıldı. Kanadı delinen ve sola yatan uçak, jet motoru yere sürterek durdu. Uçaktaki tüm yolcular, ekipler tarafından güvenli şekilde tahliye edildi. Hasara yol açan arızayı belirlemek için teknik çalışma başlatıldı.

SunExpress'ten yapılan açıklamada "Antalya–Gaziantep seferini yapmaya hazırlanan XQ7646 uçuş numaralı SunExpress uçağının taksi sırasında iniş takımı dikmesinde teknik bir arıza meydana gelmiştir. Yolcular emniyetli bir şekilde uçaktan indirilmiş, uçak teknik incelemeye alınmıştır. Antalya-Gaziantep seferi farklı bir uçakla gerçekleştirilecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
