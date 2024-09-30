Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Üç Noktada Hortum Çıktı, Tatilciler Denizde Keyif Yapmaya Devam Etti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde üç ayrı noktada hortum görüldü. Hortumların etkisini hızla kaybetmesi görüntülere yansıdı, bazı tatilciler deniz keyfine devam etti.

Antalya'da 3 ayrı noktada hortum çıktı, tatilciler deniz keyfine ara vermedi, hortumlar kamerada

Hortumlardan birinin etkisini saniyeler içinde kaybetmesi görüntülere yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde üç ayrı noktada hortum çıktı. O an bazı vatandaşlarsa deniz keyfi yapmaya devam etti. Kıyıya oldukça uzak noktada çıkan hortumlardan birinin ise etkisini saniyeler içinde kaybetmesi görüntülere yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Antalya Körfezi'nde gerçekleşeceğini ön gördüğü fırtına, Alanya ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösterdi. İncekum plajında saat 18.15 sularında denizde 3 ayrı hortum meydana geldi. Hortumun çıkmasına aldırış etmeyen bazı vatandaş denizde yüzmeye devam etti. Denizin açıklarında meydana gelen hortum kısa mesafede göründükten sonra gözlerden kayboldu. Hortumlardan birinin etkisini kaybedip saniyeler için gözden kaybolması ise görüntülere yansıdı.

Yurt dışında yaşayan tatil için Alanya'ya gelen İlhan balıkçı denize girdiğini ancak hortumu fark etmediğini ve hortumu ilk defa gördüğünü söyledi. Balıkçı, o esnada tekrar hortum çıkınca telefonuna kayıt altına almaktan geri kalmadı.

Antalya'da Üç Noktada Hortum Çıktı, Tatilciler Denizde Keyif Yapmaya Devam Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ERDOĞAN - Güncel

Yerel Haberler Hava Durumu Güvenlik Antalya Alanya Güncel Yaşam Dünya Tatil

Dünya medyası art arda son dakika geçiyor! Tanklar Lübnan'a girdi

Dünya medyası art arda son dakika geçiyor! Tanklar Lübnan'a girdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı

Erdoğan'dan Kabine sonrası İsrail çıkışı! BM'ye yaptığı çağrı bu sefer farklı

 Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

Netanyahu'dan İran'a mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
Kara kış şimdiden etkisini gösteriyor! İki şehrimizde eğitime ara

Kara kış şimdiden etkisini gösteriyor! İki şehrimizde eğitime ara
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lübnan ordusu var mı yok mu, güçlü mü? Lübnan ordusu neden karşılık vermiyor? Bugün okullar tatil mi, bugün okul yok mu? Okul öncesi bilmeceleri! Okul öncesi için en güzel, eğlenceli, sınıf, grup etkinlik oyun bilmeceleri! 1 Ekim Salı İSTANBUL okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? Yarın okullar tatil mi? 1 Ekim Salı okul yok mu MEB? Samsun okullar tatil mi? 1 Ekim Salı Samsun okul yok mu, var mı? Bartın ve Zonguldak okullar tatil mi? 1 Ekim yarın okullar tatil mi? Imobile kaç gol oldu? 2024-25 Imobile kaç gol attı (GOL KRALLIĞI LİSTESİ)? Kepez Spor Futbol İskenderunspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Kepez Spor Futbol İskenderunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Batman Petrol Spor Altay CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Batman Petrol Spor Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beykoz Anadolu Spor 1461 Trabzon Fk CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Beykoz Anadolu Spor 1461 Trabzon Fk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });