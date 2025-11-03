Haberler

Bu acıya yürek dayanmaz! Morg önünde sinir krizi geçirdiler

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 37 yaşındaki Servet Alkışhayatını kaybetti. Cenazenin alınması sırasında Alkış'ın annesi ve kardeşleri sinir krizi geçirip feryat etti.

  • Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 37 yaşındaki Servet Alkış otomobil kazasında hayatını kaybetti.
  • Servet Alkış'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Isparta'nın Gelendost ilçesi Madenli köyüne götürüldü.
  • Servet Alkış'ın ailesi morg önünde sinir krizi geçirdi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 37 yaşındaki Servet Alkış hayatını kaybetti. Kazanın ardından ailesi sinir krizi geçirerek feryat etti.

KAZADA SAVRULDU, BAŞINI DİREĞE ÇARPTI

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi'nde meydana geldi. Servet Alkış, arkadaşlarıyla beraber otomobille gezmeye çıktı. Alkış ve arkadaşlarının otomobili, bir süre sonra karşı yönden gelen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada savrulan otomobildeki Alkış, yol kenarında direğe başını çarparak ağır yaralandı.

Kazada oğlunu kaybeden anne ve kızlarının feryadı yürek burktu

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine ekipler sevk edildi. Servet Alkış sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Alkış, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Servet Alkış'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kazada oğlunu kaybeden anne ve kızlarının feryadı yürek burktu

AİLE BİREYLERİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Alkış'ın cenazesi, sabah saatlerinde morga gelen ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Cenazenin alınması sırasında Servet Alkış'ın annesi, ablası Şeniz, kız kardeşi Damla sinir krizi geçirdi. Aileyi yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Kız kardeşi Damla, cenaze alınacağı sırada morgun çıkış kapısının demirlerini tutarak "Abi ölmedin kalk, ben şimdi ne yapacağım" diye feryat etti. Annesi ise "Gitti kuzum, yandı ciğerim, oğlum" diyerek, gözyaşı döktü.

İşlemlerin ardından Alkış'ın cansız bedeni, defnedilmek üzere Isparta'nın Gelendost ilçesi Madenli köyüne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Büyük sürpriz: Chamberlain geri döndü

Chamberlain geri döndü
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi

Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi
Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap

Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.