Üye Girişi
Haberler

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşu 106. yıl dönümü Antalya'da kutlandı

Güncelleme:

Trabzon Kültürünü Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen programda, Kurtuluş ve Çanakkale savaşlarında gösterilen kahramanlığı anlatan kısa film gösterisi yapıldı. Ayrıca, Çanakkale Savaşı'ndan bugüne ulaşan savaş teçhizatları ve gazete kupürlerinin yer aldığı bir sergi açıldı. Programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu ve Antalya Valisi Hulusi Şahin de katıldı.

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla Trabzon Kültürünü Yaşatma Derneğince Antalya'da program düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in de katıldığı programda yöre insanının Kurtuluş ve Çanakkale savaşlarında gösterdiği kahramanlığı anlatan kısa film gösterildi ve horon gösterisi yapıldı.

Çanakkale Savaşı'ndan bugüne kadar ulaşan savaş teçhizatları ve savaş dönemine ait gazete kupürlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Vali Şahin, programda yaptığı konuşmada, memleketin hiçbir metrekaresinin, hiçbir çakıl taşının mücadele etmeden, şehit kanı dökülmeden teslim edilmediğini belirtti.

Anadolu'nun her yerinde destanlar yazıldığını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Trabzon'un yaylalarında her bir kilometrede bir bayrak ve bir şehit mezarına denk gelirsiniz. Biz bununla gurur duyuyoruz. Bizi biz yapan millet yapan özellik, vatanınızı, milletinizi düşünmektir. Ortak değer ve tasada bir araya gelirseniz baş edilemeyecek bir güç olursunuz. Bizler Sarıkamış'ta şehadet şerbeti içen şehitlerimizin torunlarıyız. Ecdadımız bize çok kıymetli bir miras bıraktı. Bu miras duruş, istikamet ve tavırdır. İnsan vatanı ve milleti için yeri geldiğinde elini değil gövdesini taşın altına koyabilmeli."

Programa, Vali Şahin'in eşi Ebru Şahin, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Trabzon Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Müslim Kahveci, dernek üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Batuhan Mumcu Çanakkale Trabzon Antalya Kültür Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tanyeli kanser mi? Tanyeli ne kanseri? Tanyeli hasta mı, Tanyeli hastalığı ne? Tanyeli kimdir? Tanyeli kaç yaşında, nereli, evli mi, gerçek adı ne? Tarihte bugün ne oldu? 23 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Şubat'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 24 Şubat'ta doğan ünlüler! 24 Şubat'ta ne oldu? 24 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 25 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 25 Şubat'ta yaşananlar! River Plate Boca Juniors maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? River Plate Boca Juniors ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? AZ Alkmaar Ajax maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? AZ Alkmaar Ajax ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Panathinaikos Kifisias maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Panathinaikos Kifisias ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Real Madrid Sevilla maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Real Madrid Sevilla ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Milan Atalanta maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Milan Atalanta ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Juventus Frosinone maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Juventus Frosinone ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Manisa FK Gençlerbirliği maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Manisa FK Gençlerbirliği ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Trabzonspor Adana Demirspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Trabzonspor Adana Demirspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Fatih Karagümrük Alanyaspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Fatih Karagümrük Alanyaspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ?
title