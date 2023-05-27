Antalya'da TIR ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. TIR'ın dorsesinde bulunan tonlarca ağırlıktaki mermer blok yola savrulurken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. TIR'ın dorsesinde bulunan tonlarca ağırlıktaki mermer blok yola savrulurken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Akdeniz Bulvarı Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya istikametinden Burdur yönüne giden Sinan B.'nin kullandığı mermer blok yüklü 07 CTM 87 plakalı TIR, kavşağa giriş yapan Hamza O.'nun kullandığı 07 BBY 237 plakalı otomobile çarptıktan sonra refüje çıktı. TIR'ın kasasında bulunan tonlarca ağırlıktaki mermer blok yola savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Hamza O. ile yanındaki kişi yaralandı.

Bu arada kaza ve mermer blokun savrulması bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.