Haberler

Antalya'da evden bir kamyon çöp çıkarıldı

Antalya'da evden bir kamyon çöp çıkarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kepez ilçesinde bir evde yoğun koku ihbarı üzerine yapılan temizlik çalışmasında, çürümüş eşyalar ve plastik atıkların bulunduğu bir kamyon çöp çıkarıldı. Ev dezenfekte edilirken, evde yalnız yaşayan kişi bakımevine yerleştirildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde belediye ekiplerince temizlenen evden, bir kamyon çöp çıkarıldı.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ünsal Mahallesi'ndeki vatandaşlar, bir evden yoğun koku geldiği yönünde ihbarda bulundu.

İhbarı değerlendiren belediye ekipleri, zabıta ve polis gözetiminde evde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Evden, aralarında çürümüş eşyalar, plastik atıklar, pet şişeler ve kullanım ömrünü tamamlamış ürünlerin de bulunduğu bir kamyon çöp çıkarıldı.

Çöplerden arındırılan ev, ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Öte yandan, evde yalnız yaşayan S.Ç de bakımevine yerleştirildi.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak

Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat o suçtan yeniden yargılanacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetler bulunduğu iddia edildi

Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetleri bulundu
Cagliari'den bomba Semih Kılıçsoy kararı! Beşiktaş'ın kasası ağzına kadar dolacak

Beşiktaş'ın kasasını ağzına kadar dolduracak
Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

"Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumu Somer Şef'i çileden çıkarttı
Fenerbahçeli ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı

Ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı
Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetler bulunduğu iddia edildi

Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetleri bulundu
Bursa'da DEAŞ finansörü yakalandı

DEAŞ'ın finansörü Bursa'da operasyonla yakalandı
Sevilen dizi apar topar final yaptı, izleyici şokta

Sevilen dizi apar topar final yaptı, izleyici şokta